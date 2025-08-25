Курского вице-губернатора задержали как белгородского

Новым фигурантом масштабного уголовного дела о хищениях при строительстве оборонительных сооружений в Белгородской области стал бывший вице-губернатор этого региона, ныне врио замглавы Курской области Владимир Базаров. Ему и его предполагаемым сообщникам инкриминируется получение взяток от подрядчиков, возводивших фортификационные объекты, за подписание контрактов и приемку работ.

Первым о задержании Владимира Базарова утром 25 августа сообщил врио губернатора Курской области Александр Хинштейн. Он сразу сообщил, что следственные мероприятия, проводимые в отношении его заместителя, связаны с прежней работой последнего в Белгородской области. «Уверен, следствие объективно во всем разберется»,— написал глава Курской области в своем Telegram-канале. Напомним, на работу в Курскую область господин Базаров перешел в феврале 2025 года.

Позже информацию о задержании господина Базарова подтвердили и в МВД. Как ранее сообщал “Ъ”, полиция с февраля этого года расследует обстоятельства хищений бюджетных средств, выделенных на строительство оборонительных сооружений в Белгородской области на границе с Украиной. Сначала дело вели местные следователи, затем оно было передано в Следственный департамент МВД РФ.

Основными фигурантами являются бывшие белгородские чиновники и руководящие сотрудники ОГБУ «Управление капитального строительства Белгородской области».

По версии следствия, бывший начальник управления капитального строительства Белгородской области Алексей Сошников, его заместители Лариса Стрелецкая и Андрей Решетько, а также замминистра строительства Белгородской области Владимир Губарев совершили особо крупную растрату (ч. 4 ст. 160 УК РФ, до 10 лет лишения свободы), похитив более 251 млн руб. путем завышения стоимости и занижения технических характеристик оборонительных сооружений — противотанковых тетраэдров, известных также как «зубы дракона». Фигуранты в июле этого года были арестованы Мещанским райсудом Москвы.

Как говорится в материалах дела, указания о закупке и согласовании с Минобороны РФ тетраэдров с размерами граней меньше, чем установлено техническим заданием, поступали от Владимира Базарова, который занимал должность заместителя губернатора — начальника департамента строительства Белгородской области и лично курировал строительство фортификационных сооружений и соответствующие закупки.

В ходе расследования следователи МВД получили информацию о том, что белгородские чиновники попустительствовали строителям отнюдь не безвозмездно.

В результате были возбуждены уголовные дела по четырем эпизодам получения особо крупных взяток (ч. 6 ст. 290 УК РФ) в отношении Владимира Базарова и ряда других бывших должностных лиц. Вскоре материалы будут объединены в одно производство. По версии следствия, незаконные вознаграждения чиновники получали от предпринимателей — представителей подрядных организаций, участвовавших в возведении фортификационных объектов, за оказание содействия по заключению контрактов на строительные работы, их приемку и общее покровительство.

Подозреваемые были задержаны сотрудниками ГУЭБиПК МВД и ФСБ, в ближайшее время их доставят в столицу, где предъявят обвинение. Затем следствие обратится в Мещанский суд с ходатайствами об избрании новым фигурантам меры пресечения в виде содержания под стражей.

Напомним, ранее в рамках «большого» расследования по обвинению в особо крупном мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ, до 10 лет лишения свободы) в следственных изоляторах оказались бывший замгубернатора Рустэм Зайнуллин и близкие ему предприниматели Сергей Петряков, Иван Новиков и Константин Зимин.

Александр Александров