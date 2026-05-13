ЖК «Роялта» от ГК ТОЧНО выходит на новый этап: проект в Крыму готов на 40%

Резиденция бизнес-класса «Роялта» от ГК ТОЧНО (владелец - бизнесмен Николай Амосов) перешла из категории перспективного проекта в высоколиквидный актив. Общая готовность клубного жилого комплекса в Крыму составляет 40%, а конструктив отдельных литеров – 100%.

Стройка на проекте идет в высоком темпе. На сегодняшний день строительная готовность комплекса – около 40%. В третем, четвёртом и пятом корпусах на 100% завершен конструктив зданий, идет монтаж внутренних инженерных сетей – центрального кондиционирования, вентиляции и электроснабжения. В одном из корпусов началась отделка мест общего пользования.

Параллельно ведется облицовка фасадов. Для защиты зданий от специфического морского климата и интенсивного солнца застройщик использует долговечные композитные панели и стеклофибробетон — материал, который применялся при отделке Ливадийского дворца. Он рассчитан на эксплуатацию сроком более 110 лет – это значит, что эстетический облик резиденции сохранится даже спустя десятилетия.

ЖК «Роялта» переходит из категории перспективного проекта в стадию высоколиквидного актива. На этом этапе покупатель получает сразу несколько сильных преимуществ. Первое — меньше рисков, чем на старте строительства. Второе — возможность зайти в проект до ввода в эксплуатацию, когда потенциал роста цены еще сохраняется. Третье — продукт высокого класса в одной из самых востребованных локаций Крыма.

Именно на такие объекты регулярно увеличивается стоимость и стабильно сохраняется интерес со стороны покупателей и арендаторов.

ЖК «Роялта» строится в историческом центре Ялты, на прибрежной равнине, в формате закрытой клубной резиденции. Это место для тех, кто ценит приватность, сервис и спокойный ритм жизни у моря. В проекте — пять корпусов, 462 квартиры: от студий площадью 40 кв. м до просторных семейных лотов по 95 кв. м.

Внутри комплекса появится полноценная приватная инфраструктура: 25-метровый панорамный бассейн, спа-центр, фитнес-зал, бизнес-лобби, парковая территория для прогулок и отдыха. Пространство продумали так, чтобы активные зоны не мешали уединенному отдыху. Спортивные площадки отделены от спокойных зеленых маршрутов, а природный ландшафт бережно встроили в проект. На территории сохранили аллею из редких деревьев и кустарников, благодаря которой здесь будет особый микроклимат. Такой баланс между технологичностью и экологией в самом сердце Ялты встречается крайне редко.

За последние три года рост цен на резиденции в Крыму составил порядка 50%, а качественных проектов в сильных локациях на рынке немного – это гарантирует высокий интерес к ЖК «Роялта» вне зависимости от колебаний рынка.

В конце февраля девелопер открыл продажи последнего корпуса – 122 видовых резиденции.

Завершение строительства и сдача проекта запланированы на III квартал 2027 года.

Застройщик ООО СЗ «Роялта». Коммерческое обозначение ТОЧНО. С проектной декларацией можно ознакомиться на сайте наш.дом.рф.

