Экс-замгубернатора Кубани Минькова заявила о слежке после публикации ее адреса

Бывший вице-губернатор Краснодарского края Анна Минькова в своем последнем слове в суде заявила о преследовании со стороны неизвестных лиц. Причиной стало разглашение средствами массовой информации данных о ее месте жительства, сообщает ТАСС.

«СМИ получили доступ к адресу моего проживания, опубликовали фотографии того места, где я сейчас проживаю с детьми, незнакомые люди преследуют меня на улице, пытаются выяснить какие-то подробности моего уголовного дела, задают мне вопросы, требуют объяснений. Это тот случай, когда перешли все личные границы любого человека», — заявила Анна Минькова.

«Ъ-Кубань» писал, что Ленинский районный суд Краснодара признал бывшего вице-губернатора Краснодарского края Анну Минькову виновной по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере) и п. «б» ч. 4 ст. 174.1 УК РФ (легализация денежных средств или имущества в особо крупном размере), назначив ей наказание в виде 5 лет 6 месяцев лишения свободы условно с испытательным сроком на 5 лет.

Кроме того, ей предстоит выплатить штраф в размере 700 тыс. руб. Также осужденной запрещено занимать должности на государственной службе сроком на 3 года. Приговор в законную силу пока не вступил.

Алина Зорина