В ЗСК обсудили меры поддержки участников СВО

В Законодательном собрании Краснодарского края прошло очередное заседание рабочей группы по вопросам поддержки участников специальной военной операции и членов их семей. Совещание провел председатель ЗСК Юрий Бурлачко.

Открывая заседание, спикер краевого парламента отметил, что профильные комитеты совместно с органами исполнительной власти продолжают работу по совершенствованию действующих механизмов поддержки и подготовке новых инициатив для участников СВО и их семей.

Зампред ЗСК Сергей Болдин сообщил, что власти прорабатывают возможность внесения изменений в краевую госпрограмму развития строительной и архитектурной сферы. Речь идет о предоставлении муниципалитетам субсидий на создание инфраструктуры для земельных участков, выделяемых соответствующим категориям граждан.

По словам вице-спикера Николая Петропавловского, депутаты обсудили с руководством Главного бюро медико-социальной экспертизы по Краснодарскому краю вопросы взаимодействия с участниками СВО, а также посетили краевой госпиталь ветеранов войн имени Красовитова, где ознакомились с системой медицинской реабилитации.

Председатель комитета по вопросам законности Андрей Горбань рассказал о контроле за реализацией закона о бесплатной юридической помощи. По его словам, поддержку участникам СВО и их семьям оказывают как государственные юридические бюро, так и правовые клиники при кубанских вузах.

Глава профильного комитета Сергей Носов сообщил о подготовке инициатив в сфере физической культуры и спорта. В частности, рассматривается возможность бесплатного пользования спортивной инфраструктурой для ветеранов боевых действий, участников спецоперации и членов их семей.

Депутат Владимир Лыбанев рассказал об инициативе властей Армавира, касающейся сокращения срока найма специализированного жилья для детей-сирот, участвующих в СВО или вернувшихся из зоны боевых действий, с последующим оформлением жилья в собственность.

О результатах работы по своим направлениям также доложили депутаты Андрей Дорошев, Сергей Орленко, Александр Поголов, Иван Тутушкин, Андрей Булдин и Владислав Граф-Колесник.

Подводя итоги заседания, Юрий Бурлачко подчеркнул необходимость минимизации бюрократических процедур при предоставлении льгот и мер поддержки участникам СВО. По его словам, все положенные меры помощи должны предоставляться своевременно и в полном объеме.

Вячеслав Рыжков