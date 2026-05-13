На трассах в Ярославской области появятся придорожные ярмарки

В Ярославской области вдоль федеральных и региональных трасс определили 30 участков под обустройство придорожных ярмарок. Об этом сообщили в правительстве области.

Торговые площадки откроют сначала на участках с наиболее активным движением. Под этот критерий попадают трасса М-8 (Даниловский и Ростовский округа), Р-132 (на подъезде к Угличу), а также областные дороги (от Ярославля до Рыбинска и Любима, от Тутаева до Шопши).

Обеспечивать придорожные ярмарки электроснабжением намерены за счет генераторов, что ускорит процесс развертывания точки. Как отметил губернатор Михаил Евраев, такие ярмарки дадут возможность местным фермерам реализовывать свою продукцию, а водителям — покупать свежие продукты в дороге.

«Работа по подбору и подготовке площадок продолжается, и мы рассчитываем, что ярмарки станут органичной частью придорожной инфраструктуры региона»,— прокомментировал зампред областного правительства и министр дорожного хозяйства и транспорта региона Роман Душко.

«Ъ-Ярославль» сообщал, что с 2025 года в Ярославской области начали формировать участки под создание новых многофункциональных комплексов придорожного сервиса. На торги участки под кафе, АЗС, зоны отдыха выставляют уже готовыми для строительства площадками с уточненными границами и проведенными кадастровыми работами. Всего сформировано 118 земельных участков, по 26 уже заключены договоры аренды.

