В Ярославской области создадут три новых придорожных комплекса
В Ярославской области на М-8 появятся три новых многофункциональных придорожных комплекса, где водители и их пассажиры смогут отдохнуть и купить местную продукцию. Об этом сообщил губернатор Михаил Евраев.
Фото: Правительство Ярославской области
«Три современных многофункциональных комплекса обеспечат не только безопасность движения, но и новые рабочие места, дополнительные возможности для местных производителей»,— подчеркнул господин Евраев.
В селе Львы Ростовского округа ООО «Красный маяк» построит центр с кафе, магазином, торговыми рядами для фермерской продукции, зонами отдыха и станцией автообслуживания. Объем инвестиций — 86 млн руб.
ООО «Корфу Групп» планирует построить в Ростове Великом и поселке Пречистое комплексы с гостиницами, кафе и сервисными услугами, включающими электрозаправки. Объем инвестиций — 230 млн руб.
«Ъ-Ярославль» сообщал, что инвесторам предложат 95 участков для создания придорожного сервиса в регионе. Новые АЗС, кафе, места отдыха предложат разместить вдоль таких трасс, как М-8 и Р132 «Золотое кольцо», а также других популярных направлений.