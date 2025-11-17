В Ярославской области создадут три новых придорожных комплекса

В Ярославской области на М-8 появятся три новых многофункциональных придорожных комплекса, где водители и их пассажиры смогут отдохнуть и купить местную продукцию. Об этом сообщил губернатор Михаил Евраев.

«Три современных многофункциональных комплекса обеспечат не только безопасность движения, но и новые рабочие места, дополнительные возможности для местных производителей»,— подчеркнул господин Евраев.

В селе Львы Ростовского округа ООО «Красный маяк» построит центр с кафе, магазином, торговыми рядами для фермерской продукции, зонами отдыха и станцией автообслуживания. Объем инвестиций — 86 млн руб.

ООО «Корфу Групп» планирует построить в Ростове Великом и поселке Пречистое комплексы с гостиницами, кафе и сервисными услугами, включающими электрозаправки. Объем инвестиций — 230 млн руб.

«Ъ-Ярославль» сообщал, что инвесторам предложат 95 участков для создания придорожного сервиса в регионе. Новые АЗС, кафе, места отдыха предложат разместить вдоль таких трасс, как М-8 и Р132 «Золотое кольцо», а также других популярных направлений.

Алла Чижова