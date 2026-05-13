Новороссийский зерновой терминал отгрузил 5,47 млн т груза на экспорт в 2025 году

По итогам 2025 года Новороссийский зерновой терминал (НЗТ) отгрузил 5,47 млн т зерновых культур на экспорт со 137 судов и более 82 тыс. автомобилей, терминал также отправил 98 тыс. т мелассы и 14 тыс. т жирных кислот.

Фото: «Новороссийский Зерновой Терминал»

Об этом сообщает пресс-служба администрации Новороссийска со ссылкой на представителей компании.

В 2024 году объем отгрузки на объектах НЗТ составил 7,24 млн руб., эти показатели стали рекордными. Снижение объема отгрузки связано с рядом внешних факторов. Экспортную квоту на зерно сократили до 10,6 млн т в первом полугодии 2025 года, годом ранее квота достигала 29 млн т.

На предприятии действует комплексная программа развития, которая будет реализовываться в срок до 2028 года. В рамках проекта на территории НЗТ планируется строительство железнодорожной инфраструктуры, объектов транспортировки и погрузки на судно, обустройство дополнительных мощностей для хранения и перегрузки культур.

Первая часть инвестиционного проекта уже завершена. В рамках комплексной программы развития на НЗТ построили шесть силосов, смонтировали и запустили судопогрузочную машину производительностью 1,6 тыс. т в час.

