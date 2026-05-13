В Ярославской области сняли режим беспилотной опасности

В Ярославской области объявлен отбой беспилотной опасности. Об этом сообщает РСЧС.

Режим беспилотной опасности действовал в регионе с 4:26 13 мая и был снят в 14:57. Также возобновил работу ярославский аэропорт, сообщили в пресс-службе Росавиации. Он был закрыт для самолетов с ночи.

«Ъ-Ярославль» сообщал, что ранним утром 13 мая на подлете к Ярославлю была отражена атака беспилотников, обломки сбитого дрона попали в промышленный объект. На фоне работы ПВО в регионе закрывали аэропорт и перекрывали участок трассы М-8.

Алла Чижова