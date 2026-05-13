Бывшего вице-губернатора Чемезова оставили под домашним арестом до 15 августа

Верх-Исетский районный суд Екатеринбурга продлил домашний арест бывшему вице-губернатору Свердловской области Олегу Чемезову до 15 августа, сообщили в пресс-службе судов региона.

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Решение о продлении меры пресечения было принято по ходатайству следователя. Ранее Олег Чемезов просил изменить меру пресечения на запрет определенных действий, но суд оставил домашний арест в силе.

Напомним, Олег Чемезов был освобожден от должности 25 сентября прошлого года, а 29 сентября задержан после допроса. Изначально его заключили под стражу, однако в конце декабря суд изменил меру пресечения на домашний арест. Как сообщал «Ъ-Урал», причиной стало ухудшившееся здоровье: врачи выявили у него рецидив серьезной болезни.

Экс-чиновник обвиняется в совершении двух эпизодов мошенничества, совершенного группой лиц по предварительному сговору с использованием служебного положения в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ). Уголовное дело связано с АО «Объединенная теплоснабжающая компания» (ОТСК, дочернее предприятие «Облкоммунэнерго», изъято в доход государства).

Полина Бабинцева