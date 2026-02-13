Суд оставил бывшего свердловского вице-губернатора Чемезова под домашним арестом

Верх-Исетский районный суд Екатеринбурга продлил меру пресечения в виде домашнего ареста бывшему вице-губернатору Свердловской области Олегу Чемезову до 15 мая 2026 года. Как сообщили в пресс-службе судов региона, решение было принято по ходатайству следователя, в то время как сам господин Чемезов просил заменить содержание под домашним арестом на запрет определенных действий.

Олег Чемезов обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ — мошенничество в особо крупном размере. Судом установлен ряд ограничений для него, включая запрет на покидание жилища без разрешения следователя и контролирующих органов, а также запрет на изменение места проживания. Также запрещено общаться с фигурантами уголовного дела, отправлять и получать почтовые отправления, а также использовать средства связи, включая интернет. Эти меры введены в рамках предварительного расследования.

Олег Чемезов был освобожден от должности 25 сентября прошлого года, через несколько дней он был задержан. Его поместили под стражу, но в конце декабря 2025 года суд изменил ему меру пресечения и отправил под домашний арест. Как сообщал «Ъ-Урал», причиной стало ухудшившееся здоровье: врачи выявили у него рецидив серьезной болезни.

Уголовное дело бывшего чиновника связано с компанией «Облкоммунэнерго». Вместе с ним с обвинением в мошенничестве суд отправил в СИЗО бизнесмена Алексея Боброва, председателя совета директоров «Корпорации СТС» Татьяну Черных и экс-главу АО «Объединенной теплоснабжающей компании» (ОТСК, дочерняя компания «Облкоммунэнерго») Антона Боликова.

Дело, фигурантами которого они стали, было возбуждено по фактам хищений бюджетных средств при исполнении концессионных соглашений.