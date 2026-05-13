Над Крымом и другими регионами сбили 53 БПЛА

Над территорией Республики Крым и другими регионами России ликвидировали 53 беспилотника. Об этом сообщает Минобороны РФ.

Беспилотные летательные аппараты самолетного типа были уничтожены дежурными средствами ПВО в период с 09:00 до 14:00 мск. Беспилотники ликвидировали над территориями Белгородской, Брянской, Владимирской, Калужской, Курской, Нижегородской, Новгородской, Орловской, Рязанской, Тульской областей, Московского региона и Республики Крым.

Алина Зорина