В Краснодаре в преддверии Дня российского предпринимательства пройдет конференция «Трансформация бизнеса — 2026: вызовы и точки роста для МСБ».

Мероприятие состоится 20 мая в 11:00 в отеле Golden Tulip (зал «Лувр», 2-й этаж) и объединит представителей власти, институтов поддержки бизнеса, налоговой службы и финансового сектора для обсуждения ключевых вызовов, с которыми сталкивается малый и средний бизнес.

Главной темой встречи станет развитие бизнеса в условиях быстро меняющейся экономической среды. Участники обсудят, какие меры государственной поддержки доступны предпринимателям в 2026 году, где искать инвестиционные возможности, как снизить налоговые риски и каким образом искусственный интеллект уже сегодня помогает усиливать экономическую безопасность компаний.

С приветственным словом к участникам обратится заместитель руководителя департамента развития бизнеса и внешнеэкономической деятельности Краснодарского края Татьяна Гончарова. О доступных мерах поддержки малого и среднего бизнеса расскажет исполнительный директор Фонда развития бизнеса Краснодарского края Елена Пистунова. Тему о возможностях для предпринимателей, реализующих инвестиционные проекты, раскроет директор Агентства по привлечению инвестиций Краснодарского края Марина Епифанцева.

Практическим опытом в вопросах налогового контроля поделятся представители УФНС России по Краснодарскому краю — начальник отдела оперативного контроля Евгений Щербаков и начальник отдела камерального контроля №3 Антон Дранишников. Эксперты разберут, как бизнесу минимизировать риски штрафов и дополнительных налоговых начислений, а также выстроить работу в условиях усиления контроля за расчетами.

Также среди спикеров — представители банка ПАО «Банк Уралсиб», компания «СКБ Контур», эксперты по экономической безопасности. Отдельный блок будет посвящен использованию ИИ для проверки контрагентов и управления бизнес-рисками.

Партнерами мероприятия станут ПАО «Банк Уралсиб», компания «СКБ Контур», консалтинговая компания «Алимурадова Групп».

Участие в конференции бесплатное, по предварительной регистрации.

