ХК «Локомотив» продлил контракт с форвардом Александром Полуниным до 2028 года

Ярославский хоккейный клуб «Локомотив» продлил контракт с 28-летним нападающим Александром Полуниным. Новое соглашение рассчитано до 31 мая 2028 года, сообщили в КХЛ.

Игрок команды "Локомотив" Александр Полунин (справа)

Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ Игрок команды "Локомотив" Александр Полунин (справа)

Александр Полунин играл за ярославскую молодежку «Локо», в КХЛ дебютировал в 2015 году в составе «Локомотива». Сезон 2018/19 провел в ХК «Сочи», в сезоне 2020/21 провел 60 матчей за «Амур», однако в этом же сезоне вернулся в ярославскую команду, где играет до настоящего времени.

Всего в КХЛ у него — 662 игры и 222 (111+111) набранных очка. В текущем сезоне провел 74 матча за ярославцев, в которых забросил 9 шайб и отдал 12 голевых передач.

В настоящее время ХК «Локомотив» выступает в финале Кубка Гагарина. Соперник — казанский «Ак Барс». Второй матч серии до четырех побед состоится 13 мая.

Алла Чижова