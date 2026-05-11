11 мая стартует финальная серия плей-офф, в которой впервые с первого сезона КХЛ встретятся ярославский «Локомотив» и казанский «Ак Барс». «Железнодорожники» намерены взять реванш за поражение в 2008/2009 годах, а «барсы» признали, что любой фактор в этой серии может стать решающим.

Нападающий "Локомотива" Александр Радулов и главный тренер Боб Хартли

В финале Кубка Гагарина «Локомотив» и «Ак Барс» встретятся впервые с сезона 2008/09. Тогда казанская команда взяла главный трофей: серия затянулась до семи игр, победную шайбу казанцев забросил Алексей Морозов (ныне — президент КХЛ). Главный тренер «Локомотива» Боб Хартли считает, что в этом противостоянии есть «историческая ценность для КХЛ».

«Нас ждет повторение первого финала. "Ак Барс" — очень сильная команда, они полностью заслужили выход в финал. Возможно, "Ак Барс" является самой стабильной командой в этом плей-офф. Реваншистские настроения? Это далекая история. Каждый матч — особенный, другой. Не стоит сравнивать»,— сказал наставник ярославцев (цитата по КХЛ).

Нападающий ярославской команды Никита Кирьянов, которому на момент первого финала было семь лет, признался, что хотел бы взять реванш.

«Было бы классно для города, для болельщиков, которые давно поддерживают команду, взять реванш и занять последнюю шайбочку на Кубке Гагарина (на Кубке остался один свободный слот под команду-победителя — прим. "Ъ-Ярославль"»,— сказал форвард (цитата по КХЛ).

Боб Хартли надеется, что эмоциональная полуфинальная серия с омским «Авангардом», затянувшаяся до семи матчей, дала новый заряд эмоций и подготовила команду к решающим матчам.

«Все ребята настроены позитивно. Мы сейчас можем оттолкнуться от эмоций, которые получили в предыдущем раунде, но в то же время это другой соперник, серия обещает получиться трудной»,— прокомментировал главный тренер.

Эту позицию разделил защитник «Локомотива» Алексей Береглазов.

«По сезону нам Боб всегда говорил, что мы должны быть голодными. Мы сумели подкопить эмоции, поэтому рвемся в бой. В финале соперника не выбирают, тебя в любом случае ждет сильная команда. Мы разобрали "Ак Барс". Скорее бы вбросили шайбу, хочется начать»,— сказал Береглазов (цитата по КХЛ).

«Ак Барс» — опытная команда, схожая по стилю игры с «Локомотивом», считает Боб Хартли.

«Они играют плотно в своей зоне. У них много больших игроков. К воротам "Ак Барса" очень сложно проникать. Мы играем в похожем стиле, поэтому знаем, что делать в такой ситуации»,— сказал наставник.

Как добавил Алексей Береглазов, многое будет зависеть от защитников, в том числе быстрый выход из зоны. Он добавил, что нужно будет играть терпеливо и самоотверженно — это позволит остановить ровную и сбалансированную атаку «Ак Барса».

«Локомотив» выходит в финал третий год подряд: в прошлом сезоне ярославцы взяли Кубок. Никита Кирьянов отметил, что каждый год особенный, но самое сложное — это сделать последний шаг.

«Все, что было до финала — не считается. Мандраж присутствует у всех. Тут главное — как с ним справляешься. Думаю, как пройдет первое вбрасывание, то это отойдет на второй план»,— прокомментировал нападающий.

У казанцев же «мандража нет», рассказал главный тренер «Ак Барса» Анвар Гатиятулин.

«За эти два года прошли длинный путь, было много разных ситуаций, матчи по-разному складывались, как и предыдущие серии. Были разные соперники, игры, нужно было включать и волевые качества, чтобы добиться победы»,— прокомментировал наставник (цитата по сайту ХК «Ак Барс»).

«Ак Барс» разобрал соперника и готовился по своему плану, рассказал Анвар Гатиятулин. Он отметил, что сейчас повлиять на серию может что угодно.

«Любой фактор может быть решающим, мы постоянно говорим об этом ребятам. Нет мелочей, это все детали, из которых строится победа»,— сказал главный тренер «барсов».

Казанцы намерены держать фокус на своей игре, а сильные стороны соперника — свести к минимуму, пояснил наставник «Ак Барса».

«У соперника много сильных сторон. Мы акцентируем внимание на том, чтобы больше и лучше использовать свои активные отрезки. И вовремя переключаться, если инициатива у соперника. Слишком оптимистично говорить о том, чтобы закрыть все сильные стороны соперника. Сосредоточены на том, чтобы что-то минимизировать»,— сказал он.

Бывший капитан «Локомотива» и хоккеист «Ак Барса» Алексей Марченко сообщил, что его команда будет отдавать все силы для победы, понимая и учитывая опыт игры «Локомотива» в финалах.

«Сейчас самое главное настроиться. Это финал, здесь не до таких-то там околохоккейных дел. Просто чистый хоккей. У любого игрока, который выходит в финал, мотивация одна — выиграть Кубок»,— прокомментировал Марченко.

Стартовый матч финала Кубка Гагарина начнется 11 мая в 14:30 в Ярославле. Вторая игра пройдет 13 мая в 19:00, затем серия переедет в Казань, где соперники встретятся 15 и 17 мая в 19:00 и 14:30 соответственно. При необходимости игры пройдут также 19, 21 и 23 мая.

Алла Чижова