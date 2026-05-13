Экс-замначальника районного отдела полиции в Анапе обвиняется в получении взятки

Следственный отдел по Анапе СУ СКР по Краснодарскому краю предъявил обвинение бывшему заместителю начальника ОМВД России по Анапе — начальнику следственного отдела — в получении взятки в особо крупном размере (ч. 6 ст. 290 УК РФ). Уголовное дело возбуждено по материалам регионального управления ФСБ.

По версии следствия, в 2024 году в производстве районного отдела МВД находилось уголовное дело о причинении тяжкого вреда здоровью. Фигурант дела через знакомого адвоката попытался добиться избрания меры пресечения, не связанной с лишением свободы. Как считают следователи, адвокат обратился к занимавшему тогда должность заместителя начальника отдела полиции с просьбой оказать содействие.

По данным СКР, полицейский первоначально потребовал за помощь 1,2 млн руб., однако позднее сумма вознаграждения была увеличена до 2,2 млн руб. После передачи денег действия обвиняемого по основному уголовному делу были переквалифицированы на менее тяжкий состав, а мера пресечения изменена на не связанную с изоляцией от общества.

В ведомстве сообщили, что в рамках расследования правовая оценка будет дана также действиям предполагаемого взяткодателя и адвоката.

Суд удовлетворил ходатайство следствия об аресте обвиняемого. Во время обысков по месту его жительства сотрудники СКР и УФСБ изъяли денежные средства, мобильные телефоны и документы, имеющие значение для расследования. Следственные действия продолжаются.

