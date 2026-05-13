Бывшего замначальника районного отдела полиции Анапы обвинили в получении взятки

Экс-заместитель начальника районного отдела полиции Анапы обвиняется в получении взятки в особо крупном размере, сообщает пресс-служба СУ СКР по Краснодарскому краю. По данным следствия, он мог получить 2,2 млн руб.

Следствие установило, что в 2024 году в производстве следователя районного отдела МВД находилось уголовное дело о причинении тяжкого вреда здоровью, фигурант которого просил оказать содействие в избрании меры пресечения, не связанной с изоляцией от общества. Адвокат подозреваемого связался с действующим на тот момент заместителем начальника районного отдела МВД с просьбой разрешить вопрос, а полицейский потребовал взятку в размере 1,2 млн руб.

Впоследствии сумма взятки увеличилась до 2,2 млн руб. Согласно материалам следствия, полицейский получил денежные средства, а действия обвиняемого в уголовном деле переквалифицировали на менее тяжкую статью. В пресс-службе СУ СКР Кубани заявили, что в рамках ныне расследуемого уголовного дела планируется дать правовую оценку действиям взяткодателя и адвоката.

Бывшему заместителю начальника районного отдела полиции избрали меру пресечения в виде заключения под стражу. По месту жительства обвиняемого провели обыски, правоохранительные органы изъяли денежные средства, телефоны и документы, которые имеют значение в расследовании дела. Следственные мероприятия продолжаются.

Кристина Мельникова