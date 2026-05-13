Новые квартиры в Ставрополе за месяц подорожали на 10,4%

В Ставрополе средняя стоимость новых квартир показала самый быстрый рост в России — 10,4%. В пятерку рейтинга вошел также Владикавказ (+2,5%). Об этом пишет ТАСС со ссылкой на федеральный портал «Мир квартир».

Кроме того, рост цен зафиксировали в Санкт-Петербурге (+5,9%, до 13,5 млн руб.), Челябинске (+2,8%), Самаре (+2,6%) и Владикавказе (+2,5%)», — говорится в материалах. В то же время наибольшее снижение цен на первичное жилье в апреле зафиксировано в Сочи (-5,8%, до 16,1 млн руб.), Тольятти (-4,6%), Владимире (-2,7%), Саратове (-2,5%) и Саранске (-2,5%). В Москве цены на жилье в новых домах снизились на 1,1%, до 24,9 млн руб.

В среднем в РФ жилье в новостройках подорожало за месяц на 0,2%, до 8,3 млн руб.

