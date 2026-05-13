Количество проверок бизнеса в Ставропольском крае снизилось на 15%

В первом квартале 2026 года было проведено 380 проверок бизнеса, что на 15% меньше, чем за аналогичный период прошлого года. Об этом в своем telegram-канале сообщил глава министерства экономического развития региона Антон Доронин.

«За последнее время мы пересмотрели подход к проверкам бизнеса. Сконцентрировали внимание не на наказании, а на профилактике, чтобы помогать, прежде всего, предпринимателям работать правильно. Видим существенный результат»,— написал господин Доронин.

Следствием сокращения количества проверок стало снижение предупреждений на 20%, а количество консультаций бизнеса возросло до 87%. Кроме того, сократились сроки рассмотрения жалоб: теперь он составляет семь дней.

Наталья Шинкарева