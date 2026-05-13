В Ставропольском крае количество регистраций юрлиц снизилось на 28,5%

С января по апрель 2026 года в Ставропольском крае было зарегистрировано 143 юридических лица, что на 28,5% меньше, чем в аналогичном периоде прошлого года. Об этом «Ъ-Кавказ» сообщили в региональном управлении ФНС.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

Согласно данным ведомства, сейчас в регионе действует более 20,7 тыс. юридических лиц.

Вместе с тем, за первые четыре месяца года в регионе наблюдается прирост регистраций индивидуальных предпринимателей. Так, в регионе было зарегистрировано более 1,4 тыс. ИП (+20,1% к аналогичному периоду 2025 года).

Наталья Шинкарева