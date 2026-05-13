Блогер и дизайнер Артемий Лебедев высказался о деле в отношении мэра Уфы

Дизайнер и блогер Артемий Лебедев высказался об уголовном деле в отношении главы администрации Уфы Ратмира Мавлиева, обвиняемого в двух эпизодах взяточничества в особо крупном размере и двух эпизодах превышения должностных полномочий, включив тему в свою регулярную программу «Самые честные новости».

По словам Артемия Лебедева, он знаком с сити-менеджером Уфы еще с тех пор, когда Ратмир Мавлиев был мэром Нефтекамска. Уфа же, полагает блогер, стала выглядеть лучше при его руководстве. «Я был потом уже в Башкирии, видел, как менялась Уфа при его руководстве, как там развивалось благоустройство, как появлялись новые парки и общественные пространства, и город стал действительно более ухоженным и комфортным».

Блогер считает, что следствие должно провести полноценную проверку и действий мэра, и всех заявителей, и участников процесса во избежание «любых перекосов» и «недосказанности».

«История вырисовывается такая, что мэр пытался вернуть в собственность государства много-много гектаров городской земли на много-много миллиардов рублей, а застройщик, которому это не понравилось, подал на мэра в суд», — прокомментировал Артемий Лебедев.

Ратмиру Мавлиеву вменяют вывод из муниципальной собственности санатория «Радуга» и его участка. По мнению следствия, чиновник потребовал от застройщика выкупить землю стоимостью 13,2 млн руб. за свой счет и передать в пользование главе администрации. Кроме того, господин Мавлиев якобы получил 10 млн руб. от другого застройщика. Также главе администрации вменяют незаконный сбор 31 млн руб. с рекламных агентств через Общественный фонд развития города и покупку премиального Lexus на эти деньги.

28 апреля Ратмира Мавлиева задержали, а 30 апреля Советский райсуд отправил его в СИЗО до 11 июля. Однако спустя несколько дней Верховный суд Башкирии отменил решение и назначил обвиняемому домашний арест. Следствие со смягчением меры пресечения не согласно. 12 мая Ратмира Мавлиева госпитализировали из-за жалоб на боли в сердце. Обвинения сити-менеджер отрицает, считая, что уголовное дело возбуждено на основе оговора застройщиков и бывшего руководителя госжилнадзора Башкирии Артура Давлетшина.

Идэль Гумеров