Следствие не согласилось со смягчением меры пресечения Ратмиру Мавлиеву

Следственное управление СКР по Башкирии не согласно с решением Верховного суда Башкирии о переводе из СИЗО под домашний арест главы администрации Уфы Ратмира Мавлиева. Как сообщает пресс-служба СУ СКР, ведомство намерено обжаловать решение в прокуратуре.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Ратмир Мавлиев считает уголовное дело провокацией застройщиков

Фото: Идэль Гумеров, Коммерсантъ Ратмир Мавлиев считает уголовное дело провокацией застройщиков

Господину Мавлиеву вменяют два эпизода превышения должностных полномочий, а также вымогательство и получение взятки в особо крупном размере. Правоохранительные органы считают, что сити-менеджер вместе с подчиненными незаконно вывел из муниципальной собственности санаторий «Радуга» и участок здравницы. Затем он, говорилось в обвинении, потребовал от топ-менеджера строительной компании оформить землю на себя и передать главе администрации в качестве взятки за общее покровительство.

Кроме того, господин Мавлиев якобы получил 10 млн руб. взятки от бенефициара крупной строительной компании. Наконец, ему вменяют организацию сборов денег с рекламных агентств, за счет чего мэрия будто бы купила премиальный Lexus.

Ратмир Мавлиев с обвинением не согласен.

29 апреля Советский райсуд Уфы по ходатайству следствия арестовал чиновника до 11 июля, но 6 мая Верховный суд Башкирии изменил меру пресечения на домашний арест. Апелляционная инстанция приняла во внимание наличие несовершеннолетних детей, обстоятельства дела, личность обвиняемого и решила, что домашний арест отвечает интересам расследования уголовного дела.

Следователи считают, что Ратмира Мавлиева необходимо арестовать из-за тяжести преступлений, наличия «сведений о принятии фигурантом активных мер по уничтожению следов преступлений и доказательств, а также сокрытию незаконно полученного имущества» (цитата по пресс-службе СУ СКР). Кроме того, полагает следствие, имело место давление на свидетелей.

В СУ СКР заявили, что Верховный суд Башкирии, приняв необоснованное решение, не учел вышеприведенные доводы.

Идэль Гумеров