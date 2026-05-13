Ставрополье нарастило экспорт напитков до $6 млн

В 2025 году экспорт напитков из Ставропольского края увеличился на 25,3%, составив $6 млн. Об этом в своем telegram-канале сообщил министр экономического развития региона Антон Доронин.

По данным господина Доронина, местные предприятия экспортировали 10,8 тыс. т напитков. «Продукция наших предприятий поставляется в 19 государств. Среди них Азербайджан, Китай, Грузия, Узбекистан, Абхазия, Монголия, Молдова, Таиланд, Латвия, Канада, Германия. Ключевыми предприятиями-экспортерами выступают 16 компаний»,— отмечается в сообщении.

Уточняется, что Ставрополье занимает второе место в России по объему розлива минеральных и питьевых вод.

Наталья Шинкарева