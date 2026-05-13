Сочи вошел в тройку самых популярных направлений для одиночных поездок

Сочи вошел в тройку самых популярных направлений для одиночных путешествий в мае 2026 года. Такие данные представил российский сервис бронирования отелей и квартир «Твил.ру».

По информации сервиса, первое место по числу одиночных бронирований заняла Москва с долей 14%. Вторую строчку занял Санкт-Петербург — 12%, а Сочи оказался на третьем месте с показателем 10%.

В компании отметили, что путешественники, предпочитающие отдыхать в одиночку, чаще выбирают самостоятельное планирование поездки, проживания и экскурсий. Май традиционно остается одним из самых популярных месяцев для коротких путешествий и отдыха внутри страны.

После Сочи в рейтинге расположились Ялта, Краснодар, Анапа, Калининград, Кисловодск и Алушта. Замыкает первую десятку Севастополь.

Согласно данным сервиса бронирования, в среднем туристы планируют провести в Сочи шесть ночей. Средняя стоимость проживания составляет 2,2 тыс. руб. за ночь. В Краснодаре путешественники бронируют жилье в среднем на три ночи со средней стоимостью 2,9 тыс. руб. за сутки, в Анапе — на семь ночей по цене 2,3 тыс. руб. за ночь.

Ранее сообщалось, что официальный старт летнего сезона в Сочи запланировали на 30 мая — в День города. Подготовку курорта проводят в рамках концепции «Выбирай Сочи».

По данным администрации курорта, сейчас в городе насчитывается около 185 пляжей и протяженных набережных. К летнему сезону также планируют открыть 11 новых пляжных территорий.

Кроме того, в летний период на территории курорта будут работать почти 2 тыс. предприятий общественного питания, включая кафе, рестораны и сезонные точки размещения гостей.

Мария Удовик