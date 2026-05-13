Несколько поездов задержаны из-за простоя на Крымском мосту

После приостановки движения на Крымском мосту фиксируются задержки в графике следования пассажирских поездов, проходящих через Краснодарский край. Об этом сообщил оператор перевозок «Гранд Сервис Экспресс».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Василий Шитов, Коммерсантъ Фото: Василий Шитов, Коммерсантъ

По данным компании, с отклонением от расписания следуют шесть поездов «Таврия», курсирующих в Крым и обратно.

В направлении Крыма задерживаются: поезд №315/316 Адлер—Симферополь (около 2 часов), №025/026 Минеральные Воды—Симферополь (около 1 часа), №092/091 Москва—Севастополь (около 2,5 часа), а также №173/174 Москва—Евпатория (около 2 часов).

В обратном направлении из Крыма задержки зафиксированы у поезда №078/077 Симферополь—Санкт-Петербург (около 2 часов) и №092/091 Севастополь—Москва (около 1,5 часа).

Ранее сообщалось, что движение автотранспорта по Крымскому мосту временно перекрывалось в ночное время, однако в настоящее время проезд осуществляется без ограничений.

Вячеслав Рыжков