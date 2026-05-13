Большинство жителей Кубани считают правильное питание важной частью жизни

Около 74% жителей Краснодарского края считают правильное питание важной частью повседневной жизни. Такие данные приводятся в исследовании проекта «Логика молока» и аналитического центра НАФИ (имеется в распоряжении «Ъ-Кубань»), посвященном пищевым привычкам и потребительским предпочтениям в регионе.

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Согласно результатам опроса, примерно половина респондентов (50%) оценивают свой образ жизни как скорее или полностью здоровый. При этом ключевой мотивацией для соблюдения принципов правильного питания остается забота о текущем самочувствии и здоровье — этот вариант выбрали 52% участников исследования. Еще 34% стремятся снизить риски заболеваний в будущем, по 29% связывают здоровый рацион с поддержанием физической формы и повышением уровня энергии и продуктивности.

Вместе с тем респонденты отмечают ряд ограничений, мешающих придерживаться более здорового рациона. Наиболее распространенными барьерами стали высокая стоимость полезных продуктов и сложность отказа от привычной еды — оба фактора указали по 34% опрошенных. Еще 22% сообщили о нехватке времени на приготовление здоровой пищи, а 12% — о недостатке информации о принципах правильного питания.

Молочная и кисломолочная продукция сохраняет значимое место в рационе жителей региона: 27% употребляют ее ежедневно, 36% — несколько раз в неделю. Наиболее часто за последний месяц респонденты покупали сметану (67%), пастеризованное молоко (62%), сливочное масло (60%), кефир (54%) и твердые сыры (53%).

При выборе молочной продукции основными критериями для потребителей остаются вкус (94%), натуральность состава (89%), польза для здоровья (82%), цена (87%) и срок хранения (83%). При этом узнаваемость бренда имеет второстепенное значение.

Отдельно исследование фиксирует высокий уровень доверия к региональным производителям: 51% опрошенных чаще выбирают местные и краевые бренды, тогда как федеральным маркам доверяют 19% респондентов. Еще 9% предпочитают фермерскую продукцию.

Кроме того, значительная часть респондентов связывает молочные продукты с личными воспоминаниями: наиболее устойчивые ассоциации вызывает мороженое (53%), далее следуют молочная каша (41%) и стакан теплого молока (27%).

Вячеслав Рыжков