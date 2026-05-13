«Локомотив-Кубань» переиграл ЦСКА в овертайме

Баскетбольный клуб «Локомотив-Кубань» в Москве со счетом 97:88 одержал победу над ЦСКА в рамках первого матча полуфинала Единой лиги ВТБ.

К этой встрече «железнодорожники» подошли после шести побед подряд, а «армейцы» не знают горечи поражений уже 13 игр. Но, как известно, любая серия когда-то подходит к концу. Яркая игра хозяев позволила захватить лидерство и повести по итогам первой десятиминутки «+5». Однако затем подопечные Томислава Томовича несколько раз успешно отработали в защите, увеличили процент попаданий, забивая важные мячи. Во второй четверти вперед выходила то одна, то другая команда. Но на большой перерыв «Локомотив-Кубань» ушел, уступая с минимальной разницей — 42:43.

В третьем отрезке соперники обменивались попаданиями, не позволяя друг другу нарастить отрыв. Перед финальной четвертью кубанцы уступали с разницей –3 очка. В основное время оппоненты не выявили победителя — 83:83. В овертайме игроки «Локомотива-Кубань» включились в защите, хладнокровно действовали в нападении и одержали победу со счетом 97:88.

Самым результативным игроком в составе южан стал Ален Хаджибегович, который набрал 20 очков. Вторая игра полуфинала пройдет в Москве 14 мая.

