Над Кубанью, Крымом и другими регионами сбили 286 БПЛА
Минобороны России сообщило об уничтожении в течение прошедшей ночи 286 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа над рядом российских регионов, включая Краснодарский край.
По данным ведомства, дежурные средства противовоздушной обороны перехватили и уничтожили БПЛА над территориями Ростовской, Белгородской, Брянской, Воронежской, Курской, Тамбовской, Ярославской, Орловской, Тульской, Калужской, Рязанской и Астраханской областей, а также республик Калмыкия и Крым.
Кроме того, беспилотники были сбиты над акваториями Азовского и Черного морей.
Как сообщалось ранее, минувшей ночью атаке подвергся Темрюкский район Кубани. Обломки БПЛА обнаружили по нескольким адресам в станице Тамань. На одном из предприятий района в результате атаки дронов произошел пожар, пострадал человек.