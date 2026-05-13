Над Кубанью, Крымом и другими регионами сбили 286 БПЛА

Минобороны России сообщило об уничтожении в течение прошедшей ночи 286 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа над рядом российских регионов, включая Краснодарский край.

По данным ведомства, дежурные средства противовоздушной обороны перехватили и уничтожили БПЛА над территориями Ростовской, Белгородской, Брянской, Воронежской, Курской, Тамбовской, Ярославской, Орловской, Тульской, Калужской, Рязанской и Астраханской областей, а также республик Калмыкия и Крым.

Кроме того, беспилотники были сбиты над акваториями Азовского и Черного морей.

Как сообщалось ранее, минувшей ночью атаке подвергся Темрюкский район Кубани. Обломки БПЛА обнаружили по нескольким адресам в станице Тамань. На одном из предприятий района в результате атаки дронов произошел пожар, пострадал человек.

