Суд заочно арестовал обвиняемого в ударах по Туапсе командира ВСУ

Российский суд санкционировал заочный арест командира ВСУ Александра Щепцова, обвиняемого в атаках на объекты гражданской морской инфраструктуры в акватории Черного моря у Туапсе. Об этом ТАСС сообщили в правоохранительных органах. По данным следствия, фигурант объявлен в федеральный и международный розыск.

Как уточнил собеседник агентства, суд избрал Щепцову меру пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца. Срок ареста начнет исчисляться с момента его задержания либо экстрадиции на территорию России.

Уголовное дело расследуется по статьям о террористических актах и содействии террористической деятельности. Одна из инкриминируемых статей предусматривает наказание вплоть до пожизненного лишения свободы.

Ранее в Следственном комитете РФ сообщали, что Щепцову заочно предъявлены обвинения по пяти эпизодам террористических актов. По версии следствия, в 2024–2025 годах по его приказам с использованием безэкипажных надводных катеров были атакованы объекты гражданской морской инфраструктуры в акватории Черного моря, а также частные домовладения на побережье Туапсе.

Следствие оценивает причиненный ущерб более чем в 38 млн руб.

Вячеслав Рыжков