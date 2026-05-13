В станице Тамань обнаружили обломки БПЛА по нескольким адресам

В станице Тамань Темрюкского района обломки беспилотных летательных аппаратов обнаружены по нескольким адресам. По предварительным данным, пострадал один человек, медицинская помощь ему была оказана на месте, госпитализация не потребовалась.

Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

Как сообщили оперативные службы, в одном случае фрагменты БПЛА упали рядом с частным домовладением, в результате чего были выбиты стекла. По другому адресу обломки повредили летнюю кухню, также в жилом доме зафиксированы повреждения остекления и дверей.

На местах происшествий работают оперативные и специальные службы.

Ранее сообщалось о пожаре на территории одного из предприятий в поселке Волна Темрюкского района после падения обломков беспилотника. По данным экстренных служб, к ликвидации возгорания привлечены 96 человек и 29 единиц техники, включая подразделения ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

Вячеслав Рыжков

