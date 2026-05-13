В станице Тамань обнаружили обломки БПЛА по нескольким адресам
В станице Тамань Темрюкского района обломки беспилотных летательных аппаратов обнаружены по нескольким адресам. По предварительным данным, пострадал один человек, медицинская помощь ему была оказана на месте, госпитализация не потребовалась.
Как сообщили оперативные службы, в одном случае фрагменты БПЛА упали рядом с частным домовладением, в результате чего были выбиты стекла. По другому адресу обломки повредили летнюю кухню, также в жилом доме зафиксированы повреждения остекления и дверей.
На местах происшествий работают оперативные и специальные службы.
Ранее сообщалось о пожаре на территории одного из предприятий в поселке Волна Темрюкского района после падения обломков беспилотника. По данным экстренных служб, к ликвидации возгорания привлечены 96 человек и 29 единиц техники, включая подразделения ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.