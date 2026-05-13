В Темрюкском районе на территории предприятия возник пожар после атаки БПЛА

В поселке Волна Темрюкского района обломки беспилотного летательного аппарата упали на территорию одного из предприятий. По предварительным данным, пострадал один человек, ему оказывается необходимая медицинская помощь, передает оперштаб Кубани.

После падения обломков на территории предприятия произошло возгорание оборудования. На месте работают оперативные и специальные службы.

Как сообщили в экстренных службах, пожарные продолжают ликвидацию возгорания. В тушении задействованы 96 человек и 29 единиц техники, включая подразделения ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

