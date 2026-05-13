В Темрюкском районе на территории предприятия возник пожар после атаки БПЛА

В поселке Волна Темрюкского района обломки беспилотного летательного аппарата упали на территорию одного из предприятий. По предварительным данным, пострадал один человек, ему оказывается необходимая медицинская помощь, передает оперштаб Кубани.

Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

После падения обломков на территории предприятия произошло возгорание оборудования. На месте работают оперативные и специальные службы.

Как сообщили в экстренных службах, пожарные продолжают ликвидацию возгорания. В тушении задействованы 96 человек и 29 единиц техники, включая подразделения ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

Вячеслав Рыжков

