Обломок БПЛА попал в промышленный объект в Ярославле

Обломок беспилотного летательного аппарата попал в промышленный объект в Ярославле в результате атаки. Об этом сообщил губернатор Ярославской области Михаил Евраев в своем канале в «Макс» в 6:32.

Глава региона уточнил, что сегодня под утро в районе подлета к городу силами ПВО и РЭБ была отражена атака украинских беспилотников. Большинство дронов были сбиты, однако обломок одного из них попал на промышленный объект в Ярославле. Пострадавших в результате инцидента нет.

На территории региона могут находиться фрагменты сбитых аппаратов, которые представляют интерес для следствия. При обнаружении таких предметов гражданам рекомендуется не приближаться к ним и не использовать мобильные телефоны в непосредственной близости. Необходимо отойти на безопасное расстояние и немедленно сообщить о находке по номеру 112.

Угроза сохраняется, работа подразделений Министерства обороны и силовых ведомств по обеспечению безопасности продолжается. Жителей просят дождаться отбоя сигнала «Беспилотная опасность». «Ъ-Ярославль» сообщал, что беспилотная опасность была объявлена в регионе в в 4:31, ранее для полетов был закрыт аэропорт Туношна.

Антон Голицын