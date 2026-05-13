Беспилотная опасность объявлена в Ярославской области

В Ярославской области 13 мая объявлена беспилотная опасность, ведется отражение атаки БПЛА. Об этом сообщил губернатор Михаил Евраев в своем канале в «Макс».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Сообщение появилось в 4:31. Глава региона призвал жителей соблюдать спокойствие и предпринять стандартные меры безопасности.

«Если вы находитесь на улице — покиньте открытые участки, постарайтесь укрыться в ближайших зданиях. В помещениях важно зашторить окна плотными занавесками или опустить жалюзи, отойти от окон на безопасное расстояние и стараться находиться в комнатах со сплошными стенами»,— написал губернатор.

В аэропорту Ярославля (Туношна) введены ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Об этом сообщила Росавиация в 3:52. Учреждения региона работают в штатном режиме. В последний раз сигнал «Беспилотная опасность» объявлялся в ночь с 7 на 8 мая.

Как стало известно позже, обломок БПЛА попал в промышленный объект Ярославля.

Антон Голицын