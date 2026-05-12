Главу района Екатеринбурга призвали помочь прокурору в проверке директора ДК ВОС

Депутат гордумы Екатеринбурга Александр Колесников («Единая Россия») призвал главу Железнодорожного района города Виталия Першина включиться в работу с районным прокуроров по проверке деятельности директора дома культуры Всероссийского общества слепых (ДК ВОС) в столице Среднего Урала Владислава Помелова. На совместном заседании думских комиссий по городскому хозяйству и МСУ единоросс заявил, что руководитель организации якобы «сдает в аренду многие торговые места и получает сверхприбыль».

Виталий Першин

«Обществу слепых же почему-то помогают депутаты района — Алексей Мещеряков, Александр Колесников»,— возмутился господин Колесников.

Единоросс указал коллегам, что сами члены ДК ВОС являются «тружениками». «Они не тунеядцы ни фига, я удивился. Они чебурашек делают, сети массово плетут. Но куда директор ДК ВОС девает деньги, это вопрос»,— добавил депутат.

ДК ВОС был создан в 1936 году, в 2006-м переименован в культурно-спортивный реабилитационный центр свердловской областной организации ВОС (КСРЦ СОО ВОС). Организация является центром практической, организационной и методической работы по всесторонней реабилитации инвалидов по зрению средствами физической культуры и спорта. По данным общества, участниками и гостями спортивных и культурно-массовых мероприятий ДК становятся тысячи инвалидов по зрению Свердловской области. Организация расположена в двухэтажном здании на ул. Техническая, 23, в котором расположена два зала для проведения мероприятий социокультурной реабилитации.

ДК ВОС впервые привлек внимание депутатов гордумы Екатеринбурга восьмого созыва в октябре 2024 году из-за расположенного на его территории нелегального рынка. Чиновники тогда заявили, что большая часть незаконных нестационарных торговых объектов (НТО) на территории работает с нарушением санитарно-эпидемиологических правил, а депутаты пообещали призвать прекратить торговлю возле здания организации губернатора Свердловской области, прокурора региона и главу Железнодорожного района. «Это произошло при чем-то попустительстве, я как будто вернулся в 1995 год, когда покупал стоя на картонке джинсы, тоже самое все»,— отметил тогда председатель думской комиссии по экономическому развитию Артур Зиганшин («Единая Россия»).

Спустя два месяца с момента визита депутатов, в декабре 2024-го, 65-летняя женщина и ее 37-летняя дочь отравились шпротами «За Родину», которые продавали с «Газели» возле ДК ВОС. Их в тяжелом состоянии доставили в реанимацию инфекционного отделения. На производстве тогда сообщили, что фиксируют все поставки товара, и подозревают, что пострадавшие отравились фальсификатом. После инцидента возбудили уголовное дело по ст. 236 УК РФ, предусматривающей наказание за нарушение санитарно-эпидемиологических правил.

