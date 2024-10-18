Депутаты обратятся к губернатору после обхода нелегального рынка в Екатеринбурге

Члены комиссии по экономическому развитию и инвестициям думы Екатеринбурга посетили нелегальный рынок на территории реабилитационного центра Всероссийского общества слепых (ВОС) на Технической улице, 23 в рамках выездного заседания. Директор департамента потребительского рынка и услуг мэрии Максим Чаплыгин отметил, что около здания работают незаконно размещенные киоски с нарушениями санитарно-эпидемиологических правил.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Киоски на территории реабилитационного центра Всероссийского общества слепых на Технической улице, 23 в Екатеринбурге

Фото: Пресс-служба Екатеринбургской городской думы Киоски на территории реабилитационного центра Всероссийского общества слепых на Технической улице, 23 в Екатеринбурге

Фото: Пресс-служба Екатеринбургской городской думы

По итогам обхода председатель комиссии Артур Зиганшин подчеркнул, что депутаты направят обращение губернатору Свердловской области Евгению Куйвашеву и прокурору региона Борису Крылову. «Попросим коллег из администрации вместе с нами здесь поработать, тут надо наводить порядок конкретно, сносить все»,— сказал он.

Господин Зиганшин добавил, что депутаты намерены обратиться к главе Железнодорожного района Виталию Першину. «У главы района спросим, почему бездействуют. Это произошло при чем-то попустительстве, я как будто вернулся в 1995 год, когда покупал стоя на картонке джинсы, тоже самое все»,— отметил председатель комиссии.

Максим Чаплыгин добавил, что на территории расположены киоски, которые в том числе включены в схему размещения нестационарных торговых объектов (НТО). «Они с нарушениями требований, поэтому на аукцион выставляться не будут, заканчиваются договоры на размещение в 2025 году, и здесь ничего не будет. Тут нестационарная торговля не нужна, рядом огромный рынок (комплекс "Таганский ряд".— "Ъ-Урал"). Здесь должен быть пустой участок, проще сделать парк или сквер»,— сказал он.

Напомним, глава Екатеринбурга Алексей Орлов анонсировал меры по «борьбе» с незаконными НТО в марте 2024 года, в мае депутаты гордумы приняли обновленные условия размещения киосков, разработанные мэрией. В администрации предполагает, что плата за размещение ларьков вырастет в два-три раза. По словам господина Орлова, мэрия выпустит обновленную схему размещения НТО, которая запретит работу киосков в центре и на гостевых маршрутах Екатеринбурга. Новые точки установки ларьков с учетом изменений будут выставлены на аукционе в 2025 году.

Василий Алексеев