В Екатеринбурге две женщины заболели ботулизмом из-за шпрот «За Родину»

В Екатеринбурге зафиксировано два случая заболевания ботулизмом, сообщили в Роспотребнадзоре Свердловской области. Две родственницы ели одинаковые консервы, после которых у них возникли симптомы ботулизма.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Роспотребнадзор Свердловской области Фото: Роспотребнадзор Свердловской области

Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области выявил ботулотоксин в шпротах в масле из балтийской кильки торговой марки «За Родину». Консервы были произведены 13 сентября в городе Светлый Калининградской области. Одна из пострадавших рассказала, что купила банку шпрот ДК ВОС у неизвестного мужчины, торговавшего на улице из грузовой машины.

Пострадавшие находятся в тяжелом состоянии. Управление Роспотребнадзора расследует произошедшее. Жителей Екатеринбурга просят обратиться в ведомство, если они обнаружат такие консервы с совпадающей датой изготовления. В Роспотребнадзоре напомнили, что не стоит покупать продукты у неизвестных продавцов вне торговых точек, необходимо проверять дату изготовления и состояние упаковки продукта.

Анна Капустина