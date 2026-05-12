Прокуратура требует создать охранные зоны 56 природных памятников в КЧР

Черкесский городской суд принял к рассмотрению иск Карачаево-Черкесского межрайонного природоохранного прокурора к республиканскому Минприроды о создании охранных зон и установлении их границ для 56 природных памятников регионального значения в республике. Об этом сообщает пресс-служба суда.

Фото: Татьяна Горд, Коммерсантъ

Проведенная проверка показала, что министерство не подготовило и не направило главе республики предложение о создании охранных зон. Истец просит суд признать бездействие регионального Минприроды незаконным, а также обязать в течение года подготовить и направить главе КЧР предложение о создании охранных зон и установлении их границ. «Отсутствие охранных зон приводит к неблагоприятному антропогенному воздействию на памятники природы, что противоречит целям законодательства об особо охраняемых природных территориях»,— сказано в сообщении.

Наталья Шинкарева

