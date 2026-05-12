За год банковские сбережения жителей Адыгеи выросли почти на 20%

Объем средств, размещенных жителями Адыгеи на банковских счетах, к 1 апреля 2026 года достиг 87,1 млрд руб., увеличившись за год на 19,8%. Об этом сообщили в Южном главном управлении Банка России. Темпы роста сбережений в республике оказались выше средних показателей по Южному федеральному округу, где рост составил 15,2%, и по России в целом — 9,3%.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

Основную часть привлеченных средств — свыше 70% — составили банковские вклады населения, объем которых достиг 61,7 млрд руб., увеличившись на 15% в годовом выражении. Средства юридических лиц на депозитах выросли на 34,5%, до 4,2 млрд руб., а остатки на расчетных счетах индивидуальных предпринимателей увеличились на 20%, до 4,5 млрд руб.

Совокупный кредитный портфель жителей республики к началу апреля приблизился к 111 млрд руб., что на 10,2% больше показателя годичной давности. При этом объем задолженности по потребительским кредитам практически не изменился и составил 52,9 млрд руб. В то же время ипотечный портфель продолжил расти: задолженность по жилищным кредитам увеличилась почти на 22%, достигнув 57,8 млрд руб.

В Банке России прогнозируют, что по итогам 2026 года прирост кредитного портфеля физических лиц в стране составит от 5 до 9%, а рост ипотечного кредитования — от 6 до 10%.

Вячеслав Рыжков