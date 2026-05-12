В ЗСК обсудили участие казачьих дружин и жителей в охране порядка

Депутаты Законодательного собрания Краснодарского края на планерном совещании под председательством Юрий Бурлачко обсудили участие граждан в охране общественного порядка. По данным краевой администрации, в регионе к этой деятельности привлечены более 10 тыс. человек.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: www.kubzsk.ru Фото: www.kubzsk.ru

Как сообщил начальник управления региональной безопасности администрации края Евгений Чупров, в 2025 году представители общественности помогли пресечь 33 преступления и выявить 5618 административных правонарушений. Также при содействии дружинников были найдены 13 пропавших без вести граждан и два человека, находившихся в розыске за совершение преступлений.

В ходе обсуждения Юрий Бурлачко поинтересовался у господина Чупрова, проводилось ли управлением изучение социально-экономического статуса членов народных дружин, какая категория граждан преимущественно участвует в охране общественного порядка. Начальник управления регбезопасности доложил, что в основном речь идет о гражданах от 36 до 50 лет, работающих как в организациях бюджетной сферы, так и на промышленных и сельхозпредприятиях.

Чиновник также добавил, что во всех муниципалитетах Кубани созданы штабы по координации деятельности народных дружин, заключены соглашения о взаимодействии с территориальными органами МВД и местными администрациями.

Заместитель руководителя департамента по делам казачества Александр Донец отметил, что в обеспечении общественного порядка участвуют около 1,5 тыс. казаков. Они задействованы в патрулировании улиц, работе на объектах транспортной инфраструктуры, постах ДПС и пунктах полиции.

Председатель профильного комитета ЗСК Андрей Горбань напомнил, что актуальность темы возрастает в связи с предстоящим курортным сезоном и осенними выборами в Государственную думу Российской Федерации, а также в органы местного самоуправления.

В обсуждении приняли участие представители Главного управления МВД России по Краснодарскому краю, Контрольно-счетной палаты Краснодарского края и Кубанского казачьего войска. По итогам заседания депутаты приняли соответствующую резолюцию.

Анна Гречко