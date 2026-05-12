На 78-м году жизни скончался почетный гражданин Краснодара Алексей Ермаков. О его смерти сообщили в администрации города.

Глубокие соболезнования родным и близким выразили глава Краснодара Евгений Наумов и председатель городской думы Вера Галушко.

По словам Евгения Наумова, уход Ермакова стал невосполнимой утратой для города. Он отметил, что в течение многолетней работы тот внес значительный вклад в развитие системы государственной и муниципальной власти, укрепление институтов гражданского общества и решение ключевых социально-экономических задач Краснодара.

В администрации напомнили, что Алексей Ермаков возглавлял отдел по взаимодействию с федеральными органами власти в администрации Краснодарского края, работал главным советником, а также занимал должность главного федерального инспектора аппарата полномочного представителя президента в Южном федеральном округе.

Вера Галушко подчеркнула, что Ермаков принадлежал к поколению, для которого понятия чести и долга были определяющими. Более 30 лет он служил в Вооруженных силах, а затем занимался педагогической деятельностью, в том числе в Краснодарском авиационном училище летчиков, где занимался подготовкой курсантов и передавал им профессиональный и жизненный опыт.

Отдельный этап его биографии был связан с развитием газовой отрасли Кубани.

