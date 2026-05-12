Правила футбола могут изменить после инцидента в матче «Вест-Хэм»—«Арсенал»

Международный совет футбольных ассоциаций (IFAB) — организация, отвечающая за изменения правил игры, — рассмотрит правила борьбы в штрафной площади при угловых и штрафных ударах. Об этом сообщает газета The Times.

В настоящее время борьба до розыгрыша мяча не может наказываться пенальти или свободным ударом. Собеседник The Times в IFAB заявил, что этот аспект «стал очень серьезной проблемой». Он добавил, что вопрос поднимался незадолго до ежегодного собрания организации в марте, «но времени детально его изучить уже не хватало».

Дискуссии о необходимости корректировок правил борьбы футболистов перед исполнением стандартов участились после инцидента в матче 35-го тура чемпионата Англии между лондонскими «Вест-Хэмом» и «Арсеналом». Арбитр Крис Кавано после консультаций с видеоассистентами отменил гол хозяев в добавленное ко второму тайму время, сославшись на фол игрока «Вест-Хэма» против вратаря «Арсенала». Эксперты, среди которых оказались бывшие футболисты и рефери, разошлись в оценках.

Подробнее о судейском скандале в матче чемпионата Англии — в материале «Ъ» «Ручная работа».

Арнольд Кабанов