Ручная работа

Главным эпизодом 36-го тура чемпионата Англии стал сложнейший эпизод, который, возможно, решил исход его «золотой гонки». «Арсенал», не имевший права, чтобы остаться ее безусловным фаворитом, терять очки в матче с «Вест-Хэмом», не упустил победу благодаря исключительно смелому, а с точки зрения проигравших, исключительно странному решению двух арбитров — работавшего в поле Криса Кавано и отвечавшего за VAR Даррена Ингленда. Они не засчитали гол Каллума Уилсона и не позволили «Вест-Хэму» сравнять счет, зафиксировав такой фол на вратаре лидера первенства Давиде Райе, который со стороны, без видеоповтора на фол совершенно не походил, да и с повтором вызвал вопросы.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Marc Atkins / Getty Images Фото: Marc Atkins / Getty Images

В том, что в богатом на всякие интересные события английском футбольном уикенде все, кто его освещал, без колебаний как центральное выделят событие из состоявшегося 10 мая матча двух лондонских клубов, не было ничего удивительного. Слишком высока была цена того, что разные медиаресурсы называли «важнейшим решением в истории VAR». Если в таком определении и имелась натяжка, то крохотная.

В этом матче у каждого соперника мотивация была запредельная. «Вест-Хэм» борется за выживание в премьер-лиге, занимая третью с конца строчку в таблице, и успех мог позволить ему за два тура до финиша первенства покинуть «зону вылета», переместившись на строчку четвертую с конца. Про задачи и перспективы «Арсенала» внимательно следящие за чемпионатом Англии все прекрасно знают. Он в прицел видит титул. Чтобы гарантировать его, точно не пропустить вперед отстающий на два очка, если считать потерянные, «Манчестер Сити» с его встречей в запасе, нужно выиграть на финише у трех аутсайдеров. Только аутсайдеры в Англии бывают жутко кусачи, вот как «Вест-Хэм».

«Арсенал» страшно мучился, пока в концовке не нашел счастье в виде удара из штрафной Леандро Троссарда, которому помог забить рикошет. А еще спустя несколько минут, уже на излете компенсированного времени, произошло то самое событие.

Последним шансом «Вест-Хэма» оказался угловой, на который прибежал даже его вратарь Мадс Хермансен. «Арсенал» вроде бы вынес мяч, но он лег на ногу положившему корпус Каллуму Уилсону. Именно вогнать его в сетку не вышло — удар заблокировали те, кто страховал вратаря Давида Райю на ленточке. Но стадион все равно взорвался от радости, потому что арбитр Крис Кавано, не сомневаясь, что мяч ее пересек, показал на центр.

Однако дальше включилась VAR. И кажется, никто — ни игроки, ни комментаторы — не могли уловить, что с ее помощью рассматривают. Вроде со всем определились. А в давке, возникшей при подаче в штрафной, ничего режущего глаз разглядеть было невозможно: обычная в подобных ситуациях толкотня. И все-таки отвечавший за VAR судя Даррен Ингленд что-то разглядел. А спустя почти пять минут, понадобившихся, чтобы изучить эпизод, Кавано объявил, что гол отменен из-за нарушения на голкипере «Арсенала» со стороны 19-го номера «Вест-Хэма».

19-й номер — это вышедший, как и Уилсон, на замену форвард Пабло. Все британские футбольные передачи, естественно, демонстрировали в замедленной съемке его маневр, на который без нее никто и не обратил внимания.

Вот Пабло в момент выноса мяча идет вперед, вот вытягивает перед собой руки, вот на них натыкается Райя, очутившийся в гуще чужих и своих и застрявший в ней… Такая помеха голкиперу, что со стороны помехой, конечно, не кажется.

После матча страсти кипели вовсю. Грустные футболисты «Вест-Хэма» — скажем, Хермансен, их тренер Нуну Эшпириту Санту говорили о том, что «не понимают», отчего их наказали: ну борьба, ну давка, ну вытянутые руки. Такое бывает сплошь и рядом. Наставник «Арсенала», оставшегося хозяином своей судьбы, Микель Артета хватил Кавано и Ингленда за «смелость». А BBC приводила большую подборку мнений разных экспертов, касающуюся их совместного вердикта. Нетрудно было догадаться, что они окажутся весьма разнообразными. Знаменитый в прошлом форвард Уэйн Руни считал фол «очевидным»: «Вы же видите руку, втыкающуюся в лицо, мешающую добраться до мяча». А знаменитый в прошлом голкипер Шей Гивен удивлялся, почему среди обилия столкновений в штрафной во время подачи углового арбитр выбрал только это: мини-нарушения, придерживая оппонентов, ведь совершали и футболисты «Арсенала» — Габриэл, Мартин Эдегор, Троссард. Другого бывшего вратаря Роберта Грина изумляла «непоследовательность» судей: зацепились за то, что чаще всего на практике игнорируют. А экс-арбитр Даррен Канн просто фиксировал, что «никто не хотел бы оказаться на месте Ингленда и Кавано».

Более четкую оценку эпизоду, возможно, даст Ассоциация профессиональных арбитров (PGMO), контролирующая английский судейский корпус. В нее обратился «Вест-Хэм», помимо всего прочего требующий предоставить запись переговоров между Крисом Кавано и Дарреном Инглендом. Их нюансы теперь, впрочем, всех интересуют.

Алексей Доспехов