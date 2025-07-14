Приоритет зачисления в ярославские спортивные секции отдадут детям бойцов СВО

В Ярославской области в 2025 году устанавливается дополнительная мера социальной поддержки участников СВО и членов их семей в виде права на зачисление в первоочередном порядке в спортивные секции. Соответствующий указ губернатор Михаил Евраев подписал 7 июля.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Данная мера поддержки распространяется только на государственные учреждения региона. Ею могут воспользоваться сами участники СВО, а также их супруги, несовершеннолетние дети и дети в возрасте от 18 до 23 лет при очном обучении в вузе.

Ранее «Ъ-Ярославль» сообщал, что в Ярославле за привлечение контрактников по результатам информационно-агитационной работы, проведенной мэрией, планируют платить по 250 тыс. руб.