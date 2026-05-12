Председателем Ставропольского крайсуда назначен Сергей Барабанов

Сергей Барабанов назначен на должность председателя Ставропольского краевого суда на шестилетний срок. Соответствующий указ подписал президент России Владимир Путин. Об этом сообщает пресс-служба судов региона.

Сергею Барабанову 58 лет. На судебной работе с 2000 года. Работал судьей Индустриального районного суда Хабаровска, судьей Хабаровского краевого суда, а с феврале 2008 года был назначен заместителем председателя Хабаровского краевого суда. До нового назначения господин Барабанов занимал должность председателя Сахалинского областного суда.

