27 мая объявили выходным днем в Карачаево-Черкесии из-за Курбан-байрама

Глава Карачаево-Черкесии Рашид Темрезов объявил 27 мая 2026 года нерабочим днем в республике в связи с празднованием Курбан-байрама. Об этом сообщила пресс-служба руководителя региона.

Согласно указу, предприятия и организации смогут самостоятельно определить режим работы на этот день с учетом производственной необходимости.

При этом дополнительный выходной будет компенсирован другим днем отдыха.

Курбан-байрам — один из главных мусульманских праздников, который отмечается через 70 дней после окончания месяца Рамадан. Праздник связан с традицией жертвоприношения и считается одним из важнейших дней в исламском календаре.

Валерий Климов

