Актрисе Волковского театра присвоили звание народной артистки РФ

Президент России Владимир Путин присвоил звание народной артистки РФ актрисе Волковского театра Татьяне Мальковой. Соответствующий указ размещен на сайте официального опубликования правовых актов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Волковский театр Фото: Волковский театр

«За большие заслуги в развитии музыкального, кинематографического, театрального и хореографического искусства присвоить почетное звание "Народный артист Российской Федерации" Мальковой Татьяне Вячеславовне, артистке ФГБУК "Российский государственный академический театр драмы имени Федора Волкова"»,— говорится в указе.

Татьяна Малькова в 1984 году окончила Ярославское театральное училище. Служит в театре с 1990 года. В 2000 году ей было присвоено звание заслуженной артистки РФ. Сейчас играет маму Артема в спектакле «Весы», Марго в «Мегерах», Кончетту в «Неаполитанских каникулах», Сирену в «Сирене и Виктории» и других постановках Волковского театра. Также снимается в кино: среди ролей — директор детдома в «Механике любви», Людмила Урядова в «Не родись красивой», Раиса в «Заповедном спецназе».

Алла Чижова