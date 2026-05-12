В Ярославле арестовали операторов нелегального сим-бокса

Красноперекопский районный суд Ярославля заключил под стражу двух 22-летних граждан, которых обвиняют в незаконном использовании абонентского терминала пропуска трафика (сим-бокса). Об этом сообщили в суде.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

Следствие считает, что обвиняемые разместили сим-бокс с бесперебойным доступом к интернету в арендованной квартире на улице Большие Полянки. Оборудование использовалось для хищения чужого имущества неопределенного круга лиц.

Уголовное дело было возбуждено по ч. 3 ст. 274.3 УК РФ. За совершение преступления организованной группой грозит до 6 лет лишения свободы со штрафом до 2 млн руб.

Ранее ФСБ нашла организаторов связи для украинских мошенников в Ярославской области. У подозреваемых также были изъяты сим-боксы и свыше 2 тыс. сим-карт.

Алла Чижова