Колл-центрам спутали карты

В Ярославской области арестованы участники межрегионального преступного сообщества, оказывавшего содействие украинским телефонным мошенникам. У подозреваемых были изъяты сим-боксы и свыше 2 тыс. сим-карт, с помощью которых злоумышленники обманывали россиян. В ФСБ полагают, что оборудование также использовалось для диверсий и терроризма.

В Ярославской области сотрудники ФСБ и МВД пресекли деятельность трех межрегиональных преступных групп, которые помогали украинским колл-центрам в мошенничестве и вымогательстве средств у россиян. Об этом сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк.

Следствие считает, что преступная схема основывалась на бесконтактном способе совершения хищений с помощью специального оборудования, которое позволяет подменять зарубежные звонки на российские номера и обеспечивать удаленное управление вызовами.

Для размещения сим-боксов соучастники арендовали квартиры в Ярославле и Костроме. Подозреваемые занимались обслуживанием сим-боксов, заменой сим-карт, постоянным перемещением устройств и обеспечивали стабильный выход в интернет для совершения противоправных действий. Преступления совершались с декабря 2024 года по ноябрь 2025 года. Предполагаемый лидер преступного сообщества выполнял роль руководителя операторов сим-боксов. В Ярославле при обысках по месту жительства фигурантов дела было обнаружено и изъято четыре сим-бокса и более 2 тыс. сим-карт, а также иное оборудование, обеспечивающее незаконную деятельность.

«Сим-боксы, используемые задержанными лицами, являлись составной частью инфраструктуры украинских мошеннических колл-центров и использовались для организации диверсионно-террористической деятельности на территории Российской Федерации, а также для совершения иных действий, направленных на помощь врагу в условиях специальной военной операции»,— сообщили в ФСБ России.

Всего в преступной схеме, по информации госпожи Волк, были задействованы 11 человек, в том числе курьеры, которые забирали деньги у россиян после общения с мошенниками. Ущерб в результате деятельности преступного сообщества превысил 8 млн руб.

УМВД по Ярославской области возбудило три уголовных дела по факту незаконного использования абонентского терминала пропуска трафика или виртуальной телефонной станции (ст. 274.3 УК РФ), сообщили в ФСБ. При этом госпожа Волк сообщила о возбуждении дела по факту организации преступного сообщества или участия в нем (ст. 210 УК РФ). ФСБ собирает необходимую доказательную базу для переквалификации дел по статьям о госизмене (ст. 275 УК РФ) и террористическом акте (ст. 205 УК РФ).

«В отношении всех фигурантов уголовного дела избрана мера пресечения в виде заключения под стражу»,— сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Алла Чижова