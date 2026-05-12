Трамп пообещал наладить диалог с властями Кубы

Президент США Дональд Трамп заявил, что Куба просит о помощи, и пообещал провести с властями острова переговоры. Об этом господин Трамп написал в Truth Social.

«Ни один республиканец никогда не говорил со мной о Кубе, это недееспособное государство движется в одном направлении — ко дну! Куба просит о помощи, и мы будем разговаривать!» — заявил американский президент. В том же сообщении он анонсировал поездку в Китай.

В январе Дональд Трамп подписал указ о пошлинах на товары из стран, которые поставляют нефть на Кубу, после чего на острове начался энергетический кризис. По данным Axios, 10 апреля США и Куба тайно провели переговоры в Гаване — делегации стран встретились впервые за 10 лет. 1 мая господин Трамп ввел новые санкции против руководства Кубы. На следующий день он заявил, что ВМС США могут взять остров под контроль «по пути из Ирана».