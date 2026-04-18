Axios: США и Куба тайно провели переговоры в Гаване впервые за 10 лет

Делегация Госдепартамента США посетила Гавану 10 апреля и встретилась с представителями кубинских властей, включая внука лидера Кубинской революции Рауля Кастро — Раулем Родригесом Кастро. Об этом сообщает Axios со ссылкой на источники. Издание отмечает, что это первые за 10 лет переговоры между США и Кубой — в предыдущий раз страны напрямую общались во время визита на остров президента Барака Обамы в 2016 году.

По словам источников, американская делегация призывала кубинские власти обеспечить демократические и экономические свободы и указывала, что для этого есть «лишь небольшое окно возможностей», прежде чем отношения с Вашингтоном необратимо испортятся. Со своей стороны США пообещали содействие, отметили собеседники Axios. В частности, делегация предложила восстановить интернет на острове путем развертывания спутниковой связи Starlink.

В январе президент США Дональд Трамп подписал указ о введении дополнительных пошлин на товары из стран, поставляющих нефть Кубе. Он угрожал «заглянуть на Кубу» после завершения операции в Иране. Издание USA Today сообщало, что Вашингтон начал подготовку к возможной военной операции против Кубы. The Wall Street Journal на этой неделе писала, что внук бывшего президента Кубы Рауля Кастро пытался передать личное послание Дональду Трампу через кубинский бизнес.