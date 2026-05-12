В Ярославль приедет «театральный поезд»

В Ярославль 26 июня прибудет «театральный поезд» с артистами в рамках одноименного всероссийского проекта, который приурочен к 150-летию Союза театральных деятелей России. Об этом сообщили в правительстве области.

В мае по маршрутам Владивосток — Москва и Севастополь — Москва отправятся два тематических состава из брендированных вагонов, внешний вид каждого отражает свой театральный мир.

«Вагон класса "Люкс" посвящен Союзу театральных деятелей России, вагон СВ — Музыкальному театру. Вагон-ресторан отражает атмосферу Драматического театра, штабной купейный вагон — Детского театра, еще один купейный вагон — Театра кукол. Вагон-душ получил художественное решение в духе Сценографии, а багажный вагон — Балета. Отдельного внимания заслуживает вагон-театр»,— сообщалось в соцсетях проекта.

Двухдневная остановка театрального поезда в Ярославле предусмотрена на восточном маршруте. В городе его встретят артисты Волковского театра и губернаторский симфонический оркестр. В вагоне-театре состоятся показы спектаклей Ярославского театра кукол, в Доме актера им. Пускепалиса — лекции о выдающихся театральных деятелях Ярославского региона. На сценах ярославских театров покажут спектакли коллективы из Кирова, Костромы и Воркуты. Полная программа мероприятий будет опубликована на сайте проекта. Поезд завершит свой путь в Москве 30 июня.

Как отметил губернатор Михаил Евраев, прибытие поезда совпадет с началом театральной недели, которая начнется в Ярославле 27 июня. Первая театральная неделя прошла в 2025 году и была приурочена к 275-летию Волковского театра: каждый день в городе на открытом воздухе в разных локациях показывали спектакли.

Алла Чижова